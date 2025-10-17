Un idilio de más de 20 años vive el cantautor Jorge Celedón con el café. Si bien cuenta que ese amor por el aroma y el primer sorbo por la mañana de esta bebida viene desde niño, el mismo trascendió junto con su carrera musical.

Se fortaleció en 2001, cuando compuso y lanzó la canción Parranda en el cafetal, un clásico que cuenta la historia de un hombre que no se va a echar a morir por el fin de un noviazgo y, por el contrario, se va a emparrandar en un campo donde reinan los granos de café.

Lea: Silvestre Dangond y Sebastián Yatra unen sus voces en ‘Una vaina bien’

“Que suene bien esa caja dame sabor / que sepan que aquí hay parranda en el cafetal / que traigo despierto el villenuevero / yo tengo amor para el mundo entero / y quiero algo bueno para mí”.

Esa no falta en el repertorio del artista guajiro. La incluyó en el álbum Llévame en tus sueños, que hizo junto con el acordeonero Jimmy Zambrano. Sin embargo, no fue la única. Cinco años después, incluye en el CD Son para el mundo el tema Esta vida.

“Me gusta el olor que tiene la mañana / Me gusta el primer traguito de café / Sentir cómo el sol se asoma en mi ventana / Y me llena la mirada de un hermoso amanecer”.

Nació ‘Ay Ombe Coffee’

Cortesía Café ‘Cuatro rosas’.

Así consolidó una relación con este producto tan colombiano que aún tiene muestras de cariño. Y es que el intérprete del género vallenato mostró este año su faceta de emprendedor, lanzado a nivel nacional ‘Ay Ombe Coffee’.

Una marca propia que ya deleita los paladares de los colombianos y, en las últimas horas, fue presentada por él mismo en Barranquilla. En el centro comercial Mall Plaza Buenavista entregó detalles del proyecto y aprovechó para compartir con sus seguidores.

“El café es marca país donde llegamos, pues se sienten orgullosos de encontrar café de Colombia por todas partes. Y lo bonito es que hablan del café, nos dicen ‘cafeteros’ y siempre que hablan del café de Colombia hablan de calidad. Tan asociado a mí que desde niño tomo café. Entonces por qué no presentar un proyecto de café si me gusta tanto. He hablado del café sin querer queriendo en las canciones. Así como he llevado las canciones vallenatas por todas partes del mundo donde he estado, ¿por qué no seguir llevando el café? Que nos representa tanto también como la música vallenata. Entonces se ligaron y nació esta idea del café Ay Ombe”, expresó Celedón a EL HERALDO.

‘Jorgito’ contó en la noche de este jueves 16 de octubre que la marca viene con cinco aromas, los cuales fueron nombrados con los títulos de sus éxitos: ‘Esta vida’, ‘Sin perdón’, ‘Cuatro rosas’, ‘Parranda en el cafetal’ y ‘La invitación’.

Los fanáticos del artista en Barranquilla y amantes del café se acercaron hasta el stand de Ay Ombe Coffee y, tras probar la degustación, se preguntaban de dónde venía, a lo que Jorge Celedón les respondió por medio de esta casa editorial y proyecta a futuro su respaldo a los campesinos del Caribe colombiano.

“Este café ahorita viene de Quindío, de Manizales, exactamente. Esperamos pues con el crecimiento que tengamos apoyar al campesino nuestro, de la Serranía del Perijá, de la Sierra Nevada y más adelante sacar también un café de allá. Pero hay que preparar más al campesino para llevar un grano de calidad hasta allá, porque sí tiene la misma calidad, pero si no es el proceso para llevarlo a la mesa, no es el que llena los requisitos, pues puede dañarse. Una fermentación mal hecha, en algo así, en el lavado, en cualquier cosa se puede dañar”, explicó.

Deivis López

El cantante y compositor se mostró agradecido con el público barranquillero por acogerlo. A ellos les sacó un tiempo para cantarles un par de canciones con las que se llevó los aplausos, confesó que este café “sabe a Colombia” y augura una buena representación de la marca, porque “tiene todo el estándar de calidad”.

Anuncia un compilado de éxitos

A la vez, indicó lo que viene de cara a su carrera musical. Hay que recordar que recientemente lanzó el sencillo Me espera algo mejor.

“Tengo que ir a Monterrey a grabar unas canciones que tengo allá, que me están haciendo la producción. Un trabajo ya totalmente diferente. Vienen nuestros éxitos, que me toca sacarlos también, el resumen de todo lo que he hecho en mi carrera y seguir promocionando la más reciente producción”, sostuvo el hombre.

Además, no descarta colaboraciones con otros artistas del vallenato y otros géneros.

Aquí: La última llamada que hizo ‘Baby Demoni’ antes de su misteriosa muerte en Bogotá

“Ya ahorita mismo la música está abierta a eso y nosotros estamos abiertos a las invitaciones que nos están haciendo, claro, vienen unas muy importantes”, precisó Celedón.

El artista villanuevero invitó a los barranquilleros a probar los aromas de su marca de café a cualquier hora del día, amenizando el momento con lo mejor de sus canciones.