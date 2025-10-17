La muerte de la influencer bogotana María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, sigue rodeada de incertidumbre. La joven de 24 años falleció el pasado 15 de octubre tras ser ingresada por urgencias a un centro médico de Bogotá, sin que hasta ahora las autoridades hayan confirmado las causas del deceso.

En medio de la conmoción que generó su partida, un testimonio reveló detalles de los últimos minutos en que la creadora de contenido estuvo con vida. Su amigo Robin Alexis Parra Gamboa, conocido como ‘La fresa más nea’, aseguró que tuvo una última llamada con ella poco antes de los hechos.

Instagram: @baby_demoni_ En la tarde de este miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’.

“Se escuchaban muchos gritos”: la última conversación

En un video publicado en TikTok, Parra relató que habló con ‘Baby Demoni’ el 14 de octubre, cuando ella se encontraba con su pareja, identificada como ‘Samor One’. Según su testimonio, la influencer estaba alterada y llorando mientras discutía con él.

“Baby Demoni se encontraba mal. Estábamos hablando; ella estaba peleando con Samor. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer”, afirmó el creador de contenido.

Minutos después de esa conversación, Parra dijo haber recibido una llamada de una vecina del edificio donde vivía Esquin: “Me dijo que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre.”

El amigo aseguró que tras lo ocurrido comenzó a temer por su seguridad, pues, según él, recibió presiones para retirar los videos donde relataba lo sucedido. “Temo por mi vida y por eso es que hago estos videos”, expresó en una de sus publicaciones.

La versión del novio de la influencer

Horas después, ‘Samor One’, quien afirmó ser la pareja de Baby Demoni desde hacía cinco años, respondió públicamente a las versiones en su contra. A través de un video explicó que fue él quien la auxilió y la llevó al hospital, tras una “fuerte discusión”.

“Yo fui la persona que la auxilió, la persona que la llevó a urgencias, la persona que la dejó en urgencias”, dijo, asegurando que todo ocurrió luego de enterarse de “un par de cosas” que lo afectaron emocionalmente.

Instagram: @baby_demoni_ Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’.

Según su relato, tras salir a tomar aire, recibió un mensaje “preocupante” de ella, lo que lo hizo regresar al apartamento, donde la encontró en estado crítico. El hombre también denunció que ha recibido amenazas por redes sociales y anunció que presentará una denuncia penal.

Familia y amigos de ‘Baby Demoni’ piden respeto

Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de ‘Baby Demoni’, su familia pidió respeto durante las ceremonias fúnebres. De acuerdo con Parra, se realizarán dos despedidas: una privada para familiares y allegados, y otra abierta a sus seguidores.

Instagram: @baby_demoni_ Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de ‘Baby Demoni’, su familia pidió respeto

“Lo único que se pide es mucho respeto, respeten el momento familiar y el espacio”, declaró el amigo de la joven, quien se encargará de coordinar los homenajes.

La familia también solicitó no tomar fotografías ni grabar videos durante los funerales.

¿Quién era ‘Baby Demoni’?

María Alejandra Esquin fue una influencer, modelo y tatuadora reconocida por su estilo urbano y su presencia en plataformas como TikTok, donde acumulaba más de 945.000 seguidores. En Instagram superaba los 123.000, con contenido sobre maquillaje, música urbana y situaciones personales.

La también creadora de contenido Yina Calderón, amiga cercana de la fallecida, confirmó la noticia y aseguró que las circunstancias de su muerte “fueron muy extrañas”. Calderón afirmó que en el hospital “le encontraron huellas de asfixia” y pidió que el caso “no quede impune”.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial ni han determinado si se trató de un accidente o un posible hecho violento. La investigación sigue en curso.