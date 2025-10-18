Look brillantes, de distintos colores, neutros, sofisticados, tranquilos, sobrios, seguros y muy llamativos, pero sobre todo muy representativos de la moda, se vieron nuevamente en la noche de este viernes en el segundo día de pasarela que ofreció Ixel Moda 2025, en el marco de Barranquilla es Moda.

El Pabellón de Cristal del Gran Malecón se transformó en un escenario lleno de lujo y sofisticación para ser propio de un gran evento como este. La velada, que dio inicio a las 8:10 p. m., presentó las exclusivas colecciones de tres destacadas diseñadoras: Lavi By Majo Lavi, Mar de Luna y Lina Cantillo.

Lavi deslumbró al público con su colección, en la que dejó claro que los estampados son esenciales para la marca, pues estos detalles fusionan la modernidad con la tradición artesanal.

Josefina Villarreal Colección Lavi By Majo Lavi.

Los colores que destacaron con la primera modelo que salió a la pasarela fueron el blanco y el rosado, en distintas presentaciones y estampados, telas brillantes y mate. Igualmente resaltaron los colores azul, verde en variedad de tonos, el marrón y el amarillo.

Josefina Villarreal Colección Lavi By Majo Lavi.

Josefina Villarreal Colección Lavi By Majo Lavi.

Esta colección estuvo compuesta por vestidos, batas, faldas, short, pantalones y talegos. Las modelos no portaron ningún tipo de accesorio, pues el look que se quiso transmitir en esta colección fue fresco, veraniego, pero al mismo tiempo sofisticado, por lo que los diseños por sí solos y los estampados, realmente no necesitaban más.

Hay que mencionar las texturas de esta colección, pues son únicas y por ende hicieron destacar las propuestas de las diseñadoras de esta marca. Cada prenda contó una historia, reflejando el espíritu de una mujer femenina y empoderada, que busca la autenticidad en cada elección de vestuario, sobre todo para climas como el de la costa Caribe colombiana.

Josefina Villarreal Colección Lavi By Majo Lavi.

Josefina Villarreal Colección Lavi By Majo Lavi.

Finalmente, las dos diseñadoras salieron junto a las modelos para recibir un reconocimiento de Barranquilla es Moda, entregado por la primera dama, Katia Nule, y la gerente de proyectos de la alcaldía de Barranquilla, Madeleine Certain.

Josefina Villarreal Colección Lavi By Majo Lavi.

La colección de Mar de Luna

Por su parte, Mar de Luna presentó un espectáculo visual lleno de glamour y sofisticación para lucir en piscina o el mar. La colección se centró en la versatilidad de prendas para llevar a una ocasión en la que el sol y el agua son los protagonistas.

Josefina Villarreal Colección de Mar de Luna.

Josefina Villarreal Colección de Mar de Luna.

Vestidos de baño, salidas de baño, sombreros playeros y vestidos con mucho movimiento fue lo que se vio con Mar de Luna.

Los colores que más destacaron de esta colección fueron el azul en distintos tonos, el verde, el beige, dorado, el rojo y el blanco. Otro de los accesorios que no puede falta en la playa sin duda son los lentes de sol, estos fueron infaltables en la pasarela. Las prendas playeras para los pequeños también hicieron parte de esta entrega.

Josefina Villarreal Colección de Mar de Luna.

Josefina Villarreal Colección de Mar de Luna.

Los bolsos que portaron las modelos eran de distintos tamaños, un accesorio que es imprescindible destacar, puesto que es esencial en la playa para portar todo lo necesario, pero sin perder el glamour y el estilo.

Josefina Villarreal Colección de Mar de Luna.

La barranquillera Lina Cantillo

“Bienvenidos a Barrio Abajo”, esta fue la presentación de Lina Cantillo, una colección muy representativa de su estilo, la sastrería.

La pasarela fue sumamente elegante, donde el negro predominó y la clase de la ciudad resaltó, los zapatos de charol en hombre fueron notorios, detalles como lazos en los pantalones anchos en la parte inferior fueron un sello de esta entrega.

El color blanco también estuvo presente, con estampados y de forma monocromática. El brillo en las prendas femeninas y masculinas también estuvo presente, y cómo no, si Barrio Abajo también es sinónimo de carnaval. Uno de los look fue una camisa deportiva con el escudo del Junior de Barranquilla. Igualmente se mostraron batas masculinas en las que se vieron estampados de los pick up que hacen parte de la cultura de Barrio Abajo.

El ambiente de la noche fue sofisticado, con una audiencia llena de fashionistas, influencers y modelos, todos ansiosos por explorar las últimas tendencias en moda en ‘la Arenosa’. Las pasarela no solo destacaron el talento local y nacional, sino que también sirvió como plataforma para la innovación y la creatividad, reafirmando a Barranquilla como un referente en el mundo del diseño de modas.

Ixel Moda y Barranquilla es Moda continúan su recorrido, prometiendo más sorpresas y propuestas en este amplio mundo en los días venideros.