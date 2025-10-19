Más de 12 mil almas se reunieron en el coliseo MedPlus de Bogotá y otras cuatro millones se conectaron a la transmisión que realizó el influencer Westcol para vivir la cuarta edición del ‘Stream Fighter 4’, evento que tuvo como combate principal el duelo entre la huilense Yina Calderón y la barranquillera Andrea Valdiri.

Las emociones llegaron al tope máximo alrededor de las 11:00 p. .m. de este sábado cuando las influencers saltaron al cuadrilátero. Yina, tuvo una entrada triunfal, emulando ser una sayayín, con dragones y demás, mientras que La Valdiri denunció que le sabotearon su pista y no pudo entrar como lo planeó.

La campana sonó y La Valdiri se le fue encima a la opita que solo vio como le caían los puños y no reaccionó, por lo que el referee, detuvo el combate cuando el cronómetro solo había descontado 10 segundos.

La expectativa fue mayor que la duración del combate por lo que el público estalló contra Gina, gritándole todo tipo de improperios. Incluso el propio Westcol mostró todo su enojo contra la exparticipante de La Casa de los Famosos, esa misma que le hizo la vida imposible al también cantante barranquillero Altafulla.

Con micrófono en mano, el streamer expresó su descontento y lanzó duras palabras contra Calderón.

“Para toda la gente del MedPlus, cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”, dijo, mientras el público coreaba el nombre de Valdiri.

Dios es realmente el mejor final que pudo tener el evento. Westcol puteando a Yina Calderon, por abandonar la pelea, enfrente de millones de personas. Cine. #StreamFighters4 pic.twitter.com/rfd8fyzYf9 — coco (@cocoooCARP) October 19, 2025

El creador de contenido también se disculpó con los asistentes: “Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres que no representan Colombia”.

En redes sociales también se hizo sentir el inconformismo tras la renuncia de Yina Calderón, quien ahora deberá pagar una multa de 50.000 dólares. La lluvia de memes y de comentarios negativos no ha cesado.