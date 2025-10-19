La cuarta edición de Stream Fighters llegó a Bogotá este 18 de octubre con la participación estelar de Karina García, Andrea Valdiri, Yina Calderón, entre otras reconocidas ‘influencers’.

Leer más: Stream Fighters 4 en vivo: la noche más emocionante para el público digital

La ciudad de Bogotá fue el escenario para uno de los eventos más comentados del año entre los creadores de contenido y sus seguidores.

A pocas horas de su enfrentamiento con la mexicana Karely Ruiz, Karina García volvió a acaparar la conversación en redes sociales. La creadora de contenido y exconcursante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ compartió un mensaje que rápidamente se viralizó y levantó sospechas entre sus seguidores.

“Hoy no lucho por demostrar nada, lucho por mí, por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía”, escribió la influencer en Instagram junto a una galería de fotos donde muestra los resultados de su entrenamiento.

Ver también: Sacerdote es descubierto con la novia de un feligrés dentro de la casa parroquial en Brasil

Sin embargo, esto no fue suficiente para que García ganara la velada. Finalmente, en la cuarta pelea de la noche, perdió contra la influencer mexicana en el tercer round. Una batalla campal a muerte, pero que dejó una evidente triunfadora: Karely Ruiz.

Captura de pantalla Karina García a su ingreso en el Stream Fighters 4.

Karina llegó sonriente, alegre y empoderada con su conjunto color rosa. Todo Colombia en vilo, un pelea histórica, pero al final los ánimos en Bogotá se apaciguaron tras su derrota. Así fue su pelea:

Round 1

Empieza explosivo, gran intercambio de golpes, muchos puños, intensos golpes, la agresividad entre ambas era evidente, fue catalogada por Westcol y los comentaristas como “la pelea más agresiva de la noche” hasta ese momento.

Captura de pantalla Pelea entre la colombiana Karina García y la mexicana Karely Ruiz.

Karina lanzó a Karelys al suelo después de un derechazo bien fundamentado. Karelys visiblemente agotada, descansa en el ring.

Round 2

Falta de equilibrio, continúan los fuertes golpes entre la mexicana y la colombiana. ”No se les agota la batería, no paran”, dice Westcol, impresionado. Ambas empiezan a demostrar el cansancio, pero la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ la arrincona contra un lateral del ring.

Round 3

En posición de defensa, arrancan un repunte, sus últimos dos minutos decisivos, Karina ataca pero Karelys no se deja. La energía desde el primer round no para. Las influencers hicieron historia. El cansancio de Karina es evidente y no puede reaccionar, ya no tiene fuerza. Finalmente perdió ante la mexicana.