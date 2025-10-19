Andrea Valdiri, Yina Calderón y otros influenciadores se enfrentan en el famoso ring de ‘Westcol’, en la noche de este sábado 18 de octubre, en la ciudad de Bogotá. Siga el en vivo en este link.

Un evento emocionante, cargado de acción y muchas peleas entre los creadores de contenido más famosos de Colombia y otros países.

Stream Fighters 4 es un espectáculo dedicado a los amantes de las redes sociales y al público digital. Esta es una nueva edición de las famosas veladas de boxeo impulsadas por el streamer colombiano Westcol.

Desde su debut en 2022, Stream Fighters se ha convertido en un fenómeno que mezcla espectáculo, deporte y entretenimiento digital, siguiendo la tendencia que nació en España con Ibai Llanos.

Karina envía un discurso de calma en medio del caos que rodea Stream Fighters 4

Mientras figuras como Yina Calderón y Andrea Valdiri calentaban el ambiente con enfrentamientos verbales, Karina García optó por mostrarse serena y enfocada. En lugar de polémicas, habló de disciplina, respeto y resiliencia.

Fuentes cercanas a su equipo aseguran que su objetivo no era generar controversia, sino proyectar una imagen renovada, más centrada en su crecimiento personal que en el ruido mediático.