La ciudad de Bogotá se prepara para uno de los eventos más comentados del año entre los creadores de contenido como lo es Stream Fighters 4.

Esta es una nueva edición de las famosas veladas de boxeo impulsadas por el streamer colombiano Westcol.

Desde su debut en 2022, Stream Fighters se ha convertido en un fenómeno que mezcla espectáculo, deporte y entretenimiento digital, siguiendo la tendencia que nació en España con Ibai Llanos.

En esta ocasión, el evento reunirá a influenciadores de cinco países, artistas invitados y miles de seguidores que podrán disfrutar del show tanto de forma presencial como online.

Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García pelearán en Stream Fighters 4

Entre los nombres confirmados destacan Kalery Ruiz de México y Karina García de Colombia, quienes abrirán la cartelera con uno de los combates femeninos más esperados.

También participarán The Nino de República Dominicana, By King de Chile, Milica de Argentina, JH de la Cruz y Belmer Ospina, conocido como “El Be”, por Colombia.

Asimismo, la pelea estelar estará protagonizada por Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos creadoras de contenido que trasladarán su conocida rivalidad de las redes sociales al cuadrilátero.

El enfrentamiento está pactado a tres asaltos de dos minutos y ha generado enorme expectativa entre los fanáticos y ya cuenta con apuestas abiertas, donde Valdiri lidera con el 85% de favoritismo.

Instagram yinacalderonoficial Yina Calderón en Stream Fighters 4

Además, el evento contará con presentaciones musicales de Farruko y Cosculluela, quienes amenizarán los intermedios entre los combates.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde puede ver el Stream Fighters 4?

El Coliseo Medplus, con capacidad para más de 24.000 asistentes, abrirá sus puertas desde el mediodía, este sábado 18 de octubre, aunque la transmisión oficial comenzará a las 5:00 p. m. (hora Colombia) a través del canal de Kick de Westcol, donde se espera romper récords de audiencia en vivo.

Previo a la velada, el jueves 17 de octubre a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el tradicional pesaje oficial, que incluirá entrevistas y apariciones de todos los participantes.