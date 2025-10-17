La barranquillera Andrea Valdiri y la huilense Yina Calderón protagonizarán la pelea estelar de Stream Fighters 4, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en Bogotá.

En la noche del jueves 16 de octubre, Andrea Valdiri estuvo en una transmisión en vivo junto a Westcol, organizador del evento, compartiendo detalles de lo que ha sido su preparación tanto física como mental para la pelea contra Yina Calderón, con quien ha discutido en varias ocasiones.

Uno de los mayores retos para la barranquillera ha sido el peso, pues ha tenido que bajar considerablemente para llegar a los 62 kilos acordados.

De hecho, Yina Calderón advirtió en días anteriores que si Andrea Valdiri no llega al peso pactado ella se retira de la pelea.

“En el pesaje nosotros teníamos que pesar 62 kilos, yo estoy más gordita porque me tocó subir seis kilos, ella tenía que bajar… Espero, Westcol, que no haya ningún tipo de trampa con eso, así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”, dijo Calderón en un ‘en vivo’.

Instagram stream_fighters Stream Fighters 4 dónde y a qué hora ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

Sobre su preparación, Andrea Valdiri contó que lleva varios meses enfocada no solo en bajar de peso, sino también en fortalecer sus músculos, comer sano, aprender y perfeccionar distintas técnicas de boxeo, y preparar su mente para el combate.

“Mi preparación incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física, además de trabajo mental para fortalecer la concentración y la resistencia”, dijo en conversación con Westcol.

Sostuvo que “más que una rivalidad, considero esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal”.

El problema de Andrea Valdiri previo a la pelea con Yina Calderón

Sin embargo, todavía le faltaba -aunque muy poco- bajar de peso para llegar a los 62 kilos, por lo que se ha sometido a un método para hacerlo rápidamente.

“Los kilitos que tengo hoy sí o sí hay que bajarlos”, comentó Valdiri.

Después de la transmisión en vivo compartió un video en sus ‘historias’ de Instagram en el que se le ve envuelta en sábanas gruesas y vestida con un traje especializado para quemar grasa a través del sudor y así bajar de peso.

Instagram @andreavaldirisos

¿Cuándo, a qué hora y por dónde puede ver el Stream Fighters 4?

El Coliseo Medplus, con capacidad para más de 24.000 asistentes, abrirá sus puertas desde el mediodía, este sábado 18 de octubre, aunque la transmisión oficial comenzará a las 5:00 p. m. (hora Colombia) a través del canal de Kick de Westcol, en el que se espera un récord de audiencia en vivo.

Previo a la velada, este jueves 17 de octubre a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el tradicional pesaje oficial, que incluirá entrevistas y apariciones de todos los participantes.