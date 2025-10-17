El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 regresó con una edición marcada por la inclusión, la diversidad y el empoderamiento femenino.

Sin embargo, quien terminó acaparando la atención global fue la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, que no solo cantó, sino que también desfiló sobre la pasarela, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche.

Captura de pantalla La cantante colombiana Karol G, que no solo cantó, sino que también desfiló sobre la pasarela, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche.

Durante la gala celebrada el pasado miércoles 15 de octubre, la artista paisa deslumbró con un atuendo rojo de encaje, interpretando temas como “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, con los que encendió el escenario y puso el sello latino a un evento que fue transmitido en vivo por las redes oficiales de la marca.

Captura de Karol G cantanta “Ivonny Bonita” en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Su participación fue descrita por internautas como “poderosa”, “inolvidable” y “digna de una verdadera angelita latina”.

La familia de Diane Keaton anuncia que murió de neumonía

En X y TikTok, miles de usuarios compartieron clips de la artista luciendo las icónicas alas de Victoria’s Secret, destacando su seguridad, sensualidad y el orgullo de representar a Colombia ante el mundo.

“Karol G no solo cantó, desfiló y brilló; hizo historia”, escribió una fan. Además, Valentina Ferrer, modelo argentina y pareja de J Balvin, expresó su emoción tras presenciar la actuación desde primera fila. “Fue un espectáculo impresionante. Ella dominó el escenario”, comentó.

dijeron que Karol G haría ver a Victoria's Secret como algo barato y terminó salvando el show pic.twitter.com/wCaVN4MPRg — konichiwabaddie (@konichiwabaddie) October 16, 2025

Asimismo, la modelo colombiana Valentina Castro, quien debutó en la línea Pink, también compartió su admiración: “Pues me identifico con muchas músicas, canciones de ella, como Ivonne tiene, como 20. Fantástica, magnífica, estática. Esa canción me fascina”.

Instagram lavalentinacastro Valentina Castro y Karol G juntas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Mientras los medios internacionales reconocieron que Karol G “transformó el show en un fenómeno viral”. “Orgullo colombiano”, “la reina del escenario” y “la verdadera estrella del desfile” fueron algunas de las frases que dominaron las redes tras su aparición.

Karol G en Victoria Secret, nos dio pasarela, nos dio glamour, nos dio moda, nos dio cabello, nos dio ritmo, nos dio fue todo pic.twitter.com/tXWOSTKzER — Mafe (@Mafe__e) October 15, 2025

La presentación de Karol G en el Victoria Secret Fashion Show fue absolutamente EPICA Y MARAVILLOSA. Fiel a sus raíces y llevando en alto a su comunidad latina. La energía, la pasión, todo fue PERFECTO. ¡Eres la reina sin discusión ERES LEYENDA!!!!! Te amamos MADRE @karolg ❤️😮‍💨 pic.twitter.com/Rh4C2NiCMD — Sinty ✨ (@Syntiy_) October 16, 2025