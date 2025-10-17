El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 regresó con una edición marcada por la inclusión, la diversidad y el empoderamiento femenino.
Sin embargo, quien terminó acaparando la atención global fue la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, que no solo cantó, sino que también desfiló sobre la pasarela, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche.
Durante la gala celebrada el pasado miércoles 15 de octubre, la artista paisa deslumbró con un atuendo rojo de encaje, interpretando temas como “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, con los que encendió el escenario y puso el sello latino a un evento que fue transmitido en vivo por las redes oficiales de la marca.
Su participación fue descrita por internautas como “poderosa”, “inolvidable” y “digna de una verdadera angelita latina”.
En X y TikTok, miles de usuarios compartieron clips de la artista luciendo las icónicas alas de Victoria’s Secret, destacando su seguridad, sensualidad y el orgullo de representar a Colombia ante el mundo.
“Karol G no solo cantó, desfiló y brilló; hizo historia”, escribió una fan. Además, Valentina Ferrer, modelo argentina y pareja de J Balvin, expresó su emoción tras presenciar la actuación desde primera fila. “Fue un espectáculo impresionante. Ella dominó el escenario”, comentó.
Asimismo, la modelo colombiana Valentina Castro, quien debutó en la línea Pink, también compartió su admiración: “Pues me identifico con muchas músicas, canciones de ella, como Ivonne tiene, como 20. Fantástica, magnífica, estática. Esa canción me fascina”.
Mientras los medios internacionales reconocieron que Karol G “transformó el show en un fenómeno viral”. “Orgullo colombiano”, “la reina del escenario” y “la verdadera estrella del desfile” fueron algunas de las frases que dominaron las redes tras su aparición.