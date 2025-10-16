En la tarde del pasado miércoles 15 de octubre se confirmó la muerte de la influenciadora colombiana Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’. Decenas de seguidores empezaron a lamentar el fallecimiento y se hizo tendencia en TikTok y en X.

Alejandra Esquin, de 24 años, era creadora de contenido, modelo y tatuadora. La joven nació en Bogotá, y era ampliamente conocida por su estilo urbano, la cantidad de tatuajes en su cuerpo, cuello y rostro, y además por su contenido en redes, generalmente caracterizado por rupturas amorosas, situaciones de la vida cotidiana y videos sobre maquillaje y baile como rap o trap.

La también creadora de contenido Yina Calderón confirmó la noticia a través de sus redes sociales, e hizo una grave denuncia sobre lo que pudo haberle sucedido a la joven, quien era su amiga y además madre de una menor de 6 años.

Calderón aseguró que Baby Demoni y su novio habían tenido una discusión en la casa donde vivían. “Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué”, narró Yina.

Además, la reconocida influencer denunció que en el hospital a donde fue llevada su amiga “le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro”, añadió Calderón.

Yina también señaló que dos días antes de su extraño fallecimiento, la influencer bogotana se había realizado una liposucción. “Estaba súper feliz, estaba súper contenta con la cirugía. Eso está muy raro”, contó.

En Instagram, Baby Demoni tenía más de 123.000 seguidores, mientras que en TikTok superaba los 945.000. Asimismo, hacía transmisiones en vivo a través de sus redes, por lo que se volvió bastante conocida en la ciudad.

Hasta el momento no se sabe con certeza cuál fue la causa específica de su muerte, por lo que las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar cómo ocurrieron los confusos hechos.

Cabe indicar, que otras versiones señalan que la joven se habría quitado la vida, después de tener una fuerte crisis nerviosa en su vivienda.

“Estábamos hablando por teléfono y ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome que no sabía qué hacer y muchas cosas más. Ahí fue cuando llamé a la hermana y le dije que ‘Baby’ estaba muy mal y que podía atentar contra su vida. A la media hora me llamó una vecina y me dijo que la encontraron muy mal, que se escucharon un montón de gritos y que vieron mucha sangre”, relató en un video, compartido en redes sociales, un amigo y colega de la joven conocido como ‘La Fresa Más Nea’,.