Conmocionados amanecieron los habitantes del barrio Roble Amarillo, en el municipio de Santo Tomás, tras enterarse de la muerte de una joven que residía en el sector.

Se trata de Wendy Vanesa Espinosa Meléndez, de 20 años de edad, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la carrera 11K No. 37-59, manzana 7, en la madrugada de este jueves 16 de octubre.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía del Atlántico, el hallazgo se produjo alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando su madre se despertó y decidió ir a la habitación para cerciorarse de que su hija descansara tranquila. Al ingresar, la encontró sin signos vitales.

De inmediato, la Policía llegó al lugar junto con personal de la SIJÍN, encargados de realizar la inspección técnica al cuerpo.

Las primeras versiones señalan que la joven no presentaba signos de violencia y que, según el relato de su madre, esta habría decidido ponerle fin a su vida.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos ocurridos.

¿Dónde buscar ayuda?

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene un programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), realizando el acompañamiento familiar, según la necesidad de cada paciente.

La dependencia recalcó que se cuenta con una línea de atención en salud mental (3176218394), la cual está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y es atendida por profesionales para ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.