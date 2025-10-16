Un hombre de 55 años resultó herido a bala tras ser atacado por unos desconocidos durante la noche de este miércoles 15 de octubre en el barrio Mundo Feliz, municipio de Galapa.

Se trata de Brolo Hortain Parra Vanegas, quien se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 47 con carrera 22, cuando ocurrió el violento ataque.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 8:05 de la noche, Parra Vanegas observaba el encuentro de la Selección Colombia Sub-20 en el televisor de la sala de su residencia.

Al finalizar el partido, el hombre salió a la terraza a tomar un poco de aire, cuando de repente, dos sujetos que se movilizaban a pie, desenfundaron sus armas y abrieron fuego contra él, causándole una herida en el antebrazo derecho.

Tras el alboroto de sus familiares y los vecinos del sector, los agresores escaparon del lugar con rumbo desconocido. Posterior al ataque, la víctima fue trasladada al Hospital de Galapa.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones y esclarecer las causas del atentado.