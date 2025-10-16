En compromiso con nuestro medio ambiente, oficiales adscritos a la subestación de Policía del corregimiento de Campeche, Jurisdicción del municipio de Baranoa, continúan dando resultados contra el delito.

Mediante acciones de vigilancia y control adelantadas por la Policía Nacional, en la vía Cordialidad a la altura del kilómetro 88, fueron capturadas en flagrancia tres personas, a quienes los uniformados les encontraron 150 listones de madera, sin ningún tipo de permiso o autorización de la autoridad ambiental, Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

EL HERALDO conoció que los hoy privados de la libertad responden a los nombres de; Víctor Manuel Correa Acuña, de 24 años, Javier Polo Bolívar, de 65 años, y Nelson De Moya Fernández, de 66 años de edad.

Detrás de la venta de estos recursos naturales, se tejen una serie de actuaciones que constituyen delitos ambientales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por la presunta comisión del delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Finalmente, el señor Coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a tomar conciencia de la importancia de proteger nuestra fauna silvestre, denunciando de manera oportuna la venta ilegal de estas especies, puesto que, constituyen un daño ecológico irreparable al ecosistema.