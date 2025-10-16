Durante la actividad, los uniformados le brindaron información a los tenderos sobre los riesgos del contrabando, las sanciones contempladas por la ley sobre esta práctica clandestina y la importancia de fortalecer la Cultura de la legalidad en el sector económico.

La estrategia busca consolidar entornos libres de productos ilícitos y que las zonas comerciales sean espacios seguros para el ciudadano.

El compromiso de la Policía Nacional es combatir el contrabando, protegiendo la economía formal del país en conjunto con entidades gremiales y la comunidad empresarial.

“La cultura de la legalidad fortalece la economía y protege los empleos. Invitamos a los comerciantes a sumarse a esta iniciativa y a denunciar cualquier práctica ilegal que afecte la competitividad del comercio”, manifestó el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho relacionado con el contrabando a través de la Línea Anticontrabando 159 y a la Línea 123.