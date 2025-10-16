En el marco de las acciones estratégicas contra la extorsión y en desarrollo de operaciones adelantadas por agentes del GAULA de la Policía Nacional, fue aprehendido en flagrancia un menor de 17 años de edad en el barrio San Vicente, localidad Riomar de Barranquilla.

El procedimiento se llevó a cabo tras recibir la denuncia de una víctima, quien estaba siendo coaccionada para realizar el pago de un millón de pesos, bajo amenazas que comprometían su integridad física.

El operativo permitió interceptar al menor en el momento en que pretendía recibir el dinero producto de la extorsión.

Durante la diligencia, se logró la incautación de un teléfono celular, un millón de pesos en efectivo (producto de la extorsión) y prendas de vestir que, según las investigaciones, fueron utilizadas el pasado 10 de octubre durante la incineración de la fachada de un establecimiento comercial en el mismo barrio, hecho que quedó registrado en evidencia fílmica.

El aprehendido se identificó como integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Los Costeños BRC.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza indicó que:

“Estas estrategias operativas y de inteligencia continuarán desplegándose con contundencia para garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestros ciudadanos. No permitiremos que estructuras delincuenciales intimiden a la comunidad ni afecten el orden público de la ciudad”.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de las líneas 123, 165 del GAULA, o la línea Multicrimen 317 896 5523. Se garantiza absoluta reserva.