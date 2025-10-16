La tranquilidad en el barrio Villa Estadio, municipio de Soledad, se vio perturbada anoche por una violenta ráfaga de disparos que terminaron acabando no solo con la calma de la comunidad, sino también la vida de uno de sus vecinos.

Se trata de Henry Escorcia Arias alias Cuatro Pepas, de 40 años de edad, quien fue asesinado a bala por un desconocido la noche de este miércoles 15 de octubre.

Según el informe suministrado por las autoridades, siendo las 8:20 p. m., Escorcia Arias se encontraba en la parte externa de su vivienda ubicada en la carrera 15C con calle 68, en el barrio antes mencionado.

De un momento a otro, un sujeto se acercó hasta el hombre y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le propinó al menos siete disparos para posteriormente darse a la fuga.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida el piso, hasta que fue auxiliada por los habitantes del sector, quienes lo trasladaron a Clínica Agrupasalud, donde los médicos informaron que había ingresado sin signos vitales.

Según las autoridades, ‘Cuatro Pepas’ se dedicaba a la venta y consumo de estupefacientes, hecho que podría estar relacionado con el móvil del homicidio.

EL HERALDO conoció que el occiso registraba una anotación judicial como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes.