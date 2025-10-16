11 personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, presuntamente pertenecientes a ‘los Pepes’, fueron capturadas por unidades de la Policía Nacional mediante la ejecución de diligencias de allanamiento y registro, en el municipio de Malambo.

De acuerdo con las autoridades, durante los operativos se logró la detención de seis individuos por orden judicial y cinco más en flagrancia, entre ellos alias La Negra, de 45 años, señalada como cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Pepes’; alias Yaiser, de 34 años; alias Migue, de 34 años; alias Caquito, de 42 años; alias Soldadito, de 25 años; y alias Pacho, de 49 años.

Según información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los capturados presentan un total de quince registros judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto.

Además, en medio de las diligencias, realizadas en los barrios San José, El Carmen y La Esperanza, fueron incautadas de doscientas dosis de cocaína que serían comercializadas.

Las investigaciones establecieron que alias La Negra fungía como cabecilla del Grupo Delincuencial ‘Los Pepes’, desempeñándose como jefa de zona desde hace aproximadamente cinco años.

“Esta estructura criminal centraba su accionar en el tráfico local de estupefacientes y el control territorial de expendios fijos en el sector conocido como “5x10”, ubicado en el barrio San José, así como en los barrios El Carmen, La Milagrosa, La Esperanza y Villa Berta.”, explicaron las autoridades.

Los capturados harían parte de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y a la disputa territorial con el Grupo Delincuencial ‘Los Costeños’ por el control de las rentas derivadas del microtráfico y otras economías ilícitas.

Sobre estos hechos, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, expresó: “Con este resultado reafirmamos el compromiso institucional de atacar de manera frontal las estructuras dedicadas al microtráfico y al control territorial ilegal, que tanto daño causan en nuestras comunidades”.