La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, adelantó una jornada de inspección y verificación en diferentes hoteles y servicios de hospedaje ubicados en el Centro Histórico de Barranquilla.

Leer más: Inpec confirma amenazas contra funcionarios en Barranquilla

Los operativos se realizaron en coordinación con las autoridades político-administrativas de la Alcaldía Distrital y hacen parte de la estrategia institucional “Turismo Seguro”, que busca garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, promover la formalización del sector turístico y ofrecer servicios de calidad y entornos seguros a los visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la jornada de visitas, los uniformados revisaron documentación legal, medidas de seguridad, protocolos de atención al turista y el cumplimiento de la normatividad establecida por las autoridades competentes, brindando además orientación preventiva a los administradores y trabajadores del sector hotelero.

El Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que con estas brigadas se fortalece la alianza con el sector hotelero.

“Con estas brigadas fortalecemos la articulación con el sector hotelero y las autoridades locales, asegurando que Barranquilla continúe consolidándose como un destino turístico confiable, ordenado y seguro.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad turística, la promoción de la legalidad y el fortalecimiento de la confianza de quienes visitan la ciudad. Así mismo, invita a la comunidad a reportar cualquier irregularidad a la línea 123 o de manera confidencial a la Línea de Turismo 317 896 5523.