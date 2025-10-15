El abogado Iván Cancino, defensa del alcalde Alejandro Char Chaljub, aseguró este miércoles que el mandatario de los barranquilleros se negó a realizar la prueba de ADN, demandada por Steven Castellanos Ramos, debido a que antes de la sentencia ya lo había reconocido como su hijo, por lo que no la consideró necesaria.

Asimismo, Cancino señaló que Char Chaljub “mandó una carta a la autoridad diciendo que no necesitaba la prueba y que reconocía al demandante como su hijo, del que no tuvo noticia por más de 30 años”.

Alejandro se negó a la prueba porque no la consideró necesaria . Mandó carta a la autoridad diciendo que no necesitaba la prueba y que reconocía al demandante como su hijo , del que no tuvo noticia por más de 30 años. https://t.co/0DTUlOavZS — Iván Cancino (@CancinoAbog) October 14, 2025

La aclaración de Iván Cancino se dio tras la publicación del también abogado Melquisedec Torres, quien manifestó a través de su cuenta de X que “Char se negó en dos ocasiones a la prueba de ADN”, haciendo énfasis en que “el fallo estableció que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre biológico del joven sino Char, tras una corta relación con Diana Ramos, que era funcionaria de una empresa de los Char en los años noventa”.

Cabe recordar, que el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá confirmó en su sentencia que el padre biológico del joven bogotano Steven Castellanos Ramos es Alejandro Char Chaljub.

Con esta decisión se ordenó que Steven Castellanos Ramos sea “filiado y nombrado” como Steven Char Ramos, ya que “producto de esa relación ( con la señora Diana Ramos Saavedra) el día 17 de junio de 1992 nació en Bogotá el señor Steven Castellanos Ramos.

Archivo Steven Castellanos Ramos es hijo biológico del acalde Alejandro Char.

De igual manera, el fallo indica que “mediante apoderado judicial Steven Castellanos Ramos interpuso demanda de impugnación acumulada con investigación de paternidad en contra los señores Jorge Eliecer Castellanos Moreno en impugnación y Alejandro Char Chaljub en investigación de paternidad”.

Cortesía Impugnación sobre investigación de paternidad de Steven Castellanos Ramos, hijo biológico del alcalde Alejandro Char.

Antecedentes del proceso

Los antecedentes de este proceso se remontan a los primeros años de la década de los 90. Así se desprende de uno de los apartes de la sentencia proferida por dicho juzgado y que fue conocido por EL HERALDO, en el cual se establece que -para dicha época-Char Chaljub sostuvo una relación afectiva, sentimental y amorosa con Diana Magali Ramos Saavedra.

De acuerdo con información conocida a través de reportes de prensa, Ramos Saavedra se desempeñaba como trabajadora de una inmobiliaria de la familia Char.