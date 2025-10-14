Carolina Rodríguez, hija de Mario Rodríguez Jácome, el hombre de 85 años que murió ahogado el lunes 13 de octubre tras caer con su vehículo en un caño en la localidad bogotana de Suba, entregó detalles de los momentos previos a la muerte de su padre.

CityTv Adulto mayor muere ahogado tras caer con su camioneta a un caño

La mujer contó al diario capitalino ‘El Tiempo’ que su padre había estado reunido con la hermana de su difunta esposa durante la tarde del lunes porque se citaron para almorzar. Faltando diez minutos para las 6:00 p. m. salió de la vivienda de su cuñada, se subió a su vehículo, una camioneta BMW azul oscuro con placas CXK816, y tomó rumbo a su vivienda.

Minutos después, cuando se movilizaba en medio de la lluvia por la calle 113 con carrera 55, en el barrio La Alhambra, Mario Rodríguez Jácome cayó en un caño en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Su hija, Carolina Rodríguez, dijo que el fatal accidente ocurrió tan solo “cinco minutos después” de que Mario Rodríguez saliera de la casa de la hermana de su esposa fallecida.

El adulto mayor intentó salir del vehículo, pero no lo logró, y en medio de la desesperación llamó por celular a la mujer con la que se había despedido minutos antes.

“Me fui al caño, se me está llenando el carro de agua, por favor, ayúdeme”, expresó Mario Rodríguez, según relató la hija al citado medio.

La mujer llegó al sitio junto a su hijo diez minutos después de la llamada, cuando la camioneta ya estaba completamente hundida, por lo que se contactaron con los bomberos y comenzaron una desesperada búsqueda del vehículo con la esperanza de poder salvar a Mario Rodríguez Jácome.

Carolina Rodríguez contó un domiciliario que estaba ayudando en la búsqueda grabó un video que les hizo creer que la camioneta se encontraba después de un puente peatonal. Sin embargo, esa pista resultó equivocada, pues el carro fue encontrado en otro punto de la transversal 54 con calle 114.

“Perdieron mucho tiempo buscando. El carro se hundió, pero se arrastró como unos 150 metros más o menos. Yo creo que mi papá a las 6 de la tarde se murió”, sostuvo Carolina.

Los organismos de socorro inspeccionaron el caño con un bote y realizaron remoción de escombros, pero no hallaron el vehículo hasta cuatro horas después, hacia las 11:00 de la noche.

“A las 11 estaba afuera la parte de atrás del carro. Hasta la 1:30 de la mañana lograron sacarlo porque se resbalaba por el barro y la lluvia”, detalló la hija de la víctima.

El cuerpo de Mario Rodríguez Jácome fue hallado sin vida dentro del vehículo y luego llevado a las instalaciones de Medicina Legal.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.