Lo que pensaron sería un regreso tranquilo a casa, se convirtió en una verdadera pesadilla para una familia luego de disfrutar de unas placenteras vacaciones durante la semana de receso escolar.

Los miembros de la familia llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio Santa Isabel, sur de Bogotá, a bordo de su vehículo, pero cuando se disponían a guardarlo, fueron sorprendidos por unos ladrones.

Tres hombres fuertemente armados increparon a los ocupantes, llevándose la camioneta; sin embargo, no se percataron que en la parte trasera estaba un menor de 5 años, que se encontraba durmiendo.

De acuerdo con el padre del pequeño, el hecho se registró en la carrera 26 con calle primera, cuando se disponía a guardar el carro en el parqueadero de la vivienda.

“Llegué de viaje, la estaba metiendo al parque y cuando llegaron tres tipos con revólver me bajaron del carro. El carro estaba prendido porque yo lo estaba parqueando y arrancaron, y cuando yo percaté, se llevaron el niño. El niño estaba en la parte de atrás dormido y vimos que se fue”, dijo en diálogo con ‘Blu radio’.

Ante lo sucedido, la familia alertó a las autoridades sobre la presencia del niño, en el vehículo hurtado. Inmediatamente, unidades de la Policía iniciaron labores de búsqueda para dar con el paradero del menor y los delincuentes.

Además, vecinos del sector y conductores de aplicaciones de transporte se sumaron a la búsqueda del pequeño de cinco años.

“Fuimos al CAI, dimos el aviso y ellos nos colaboraron. Gracias a Dios, la policía muy formal, nos colaboraron y lo pudimos encontrar”, manifestó el hombre.

Afortunadamente, el menor fue hallado, casi dos horas después, en una zona peligrosa del barrio Santa Fe.

Tras encontrarlo, el menor recibió atención médica, y se reportó que no presentaba signos de maltrato.

“El niño está muy bien, gracias a Dios”, afirmó el angustiado padre.

Por su parte, los ladrones lograron quedarse con la camioneta, por lo que las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.