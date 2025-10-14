En la mañana de este martes 14 de octubre se registró un atentado con explosivos contra la vivienda del alcalde del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, Farid Camilo Castaño.

Según informó el mandatario al medio Blu Radio, el ataque ocurrió en horas de la madrugada y dejó como saldo varios animales muertos y una persona herida que laboraba en la residencia del mandatario local.

Tras la denotación, unidades del Ejército y la Policía Nacional desplegaron operativos en la zona urbana y rural del municipio con el objetivo de ubicar a los responsables del hecho. Las autoridades no descartan que detrás del atentado se encuentren grupos armados ilegales con presencia en la región, donde históricamente han operado disidencias de las Farc y estructuras dedicadas al narcotráfico.

Noticia en desarrollo...