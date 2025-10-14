Un trágico accidente ocurrió en la noche del pasado lunes 13 de octubre en el sector de Puente Largo, localidad de Suba, cuando un hombre de 85 años perdió la vida al caer con su camioneta a un caño.

El adulto mayor conducía en horas de la tarde por una vía que, según versiones de testigos, no contaba con la señalización adecuada.

Contó un vecino al medio Citytv, que el hombre se desorientó y para esquivar una curva se fue derecho, pero ese camino desembocaba directamente en un caño que presentaba un alto nivel de agua debido a las fuertes lluvias registradas en la capital durante el fin de semana.

CityTv Adulto mayor muere ahogado tras caer con su camioneta a un caño en Suba, Bogotá

“Se desubicó y no logró maniobrar a tiempo; la bajada lo llevó directo al río”, dijo un habitante del sector. Asimismo, versione preliminares indicaron que el señor logró comunicarse con su familia para pedir ayuda.

Sin embargo, el nivel del agua impidió que pudiera salir del automóvil. Asimismo, equipos de Bomberos y Policía de Bogotá realizaron una intensa operación para sacar el cuerpo. No fue sino hasta la una de la madrugada que lo hicieron en el canal ubicado en la Transversal 54 con Calle 114.

CityTv Equipos de rescate pudieron sacar el cuerpo en la madrugada

Los vecinos también indicaron que en el sector no hay señalización y solicitaron una intervención urgente de las autoridades distritales para evitar nuevos accidentes.