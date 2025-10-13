El ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot fue uno de los 20 rehenes vivos liberados por el grupo islamista palestino Hamás tras el acuerdo de cese al fuego con Israel. Después de dos años de cautiverio ha podido reencontrarse con su esposa, la colombiana Rebecca González, y con su hijo de cinco años.

I am complete now.🧡🫂 pic.twitter.com/MLldwWaC1t — Elkana Bohbot is Home (@bringelkanahome) October 13, 2025

Elkana Bohbot, de 36 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Supernova y filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza.

En mayo de este año apareció con vida junto a Yosef-Haim Ohana, otro israelí secuestrado, en un video propagandístico de Hamás, en el que se mostraba muy débil. Pidió a su familia a través de un rehén liberado que mantuvieran el puesto en el mercado donde planea abrir una heladería.

Uno de los momentos más especiales para Elkana Bohbot tras su liberación fue el reencuentro con su pequeño hijo, a quien pudo abrazar y alzar en brazos después de dos largos años de secuestro. Entre risa y llanto, el hombre saludó al niño y le expresó su cariño.

“Finalmente. Reem está en los brazos de Papá. Mi corazón está completo otra vez. Elkana está en casa!!!”, se lee en una publicación de una cuenta de X dedicada al regreso de Bohbot.

Finally. Reem is in Daddy’s arms. My heart is whole again.🧡



Elkana is Home!!! 🫂🧡 pic.twitter.com/CIYoYLkfaG — Elkana Bohbot is Home (@bringelkanahome) October 13, 2025

El acuerdo del cese al fuego fue firmado este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde una treintena de líderes mundiales se reunieron en la denominada Cumbre para la Paz, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogos de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

El Gobierno colombiano pidió que, en la segunda fase del acuerdo —que, según Trump, “ya ha comenzado”—, se incluyan temas de fondo como “el fin de la ocupación, el genocidio, los asentamientos, el retorno de los refugiados, así como la situación en Jerusalén Oriental”.