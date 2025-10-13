El ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot quien permaneció secuestrado durante dos años en Gaza, fue liberado este lunes como parte de un nuevo acuerdo humanitario entre Israel y Hamás. Bohbot había sido capturado durante el ataque del festival Nova, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023.

Lea más: La lista de los 20 rehenes vivos que fueron liberados por Hamás este lunes

El colombo-israelí está casado con Rebecca González, también colombiana. Tras su liberación, fue trasladado al hospital Tel Hashomer, en Israel, donde recibe atención médica y se encuentra en proceso de recuperación.

Durante su cautiverio, Elkana habría enfrentado condiciones extremas, según medios israelíes, que reportaron que los rehenes estuvieron encadenados y en aislamiento durante largos periodos.

Su esposa, compartió un mensaje por medio de la red social X de @IsraelinSpanish. “Hace dos años que estamos esperando este momento. El instante en el cual nuestra pequeña familia volverá finalmente a reunirse. El hombre que significa el Hogar para mí, está regresando finalmente a casa, a mí, y más que nada, a Reem. Nuestro Reem ya cumplió cinco años, y hoy, por fin, celebrará el instante de un verdadero reencuentro con su padre. Reem, por fin, podrá llamar “papá”, y papá responderá, abrazará y jugará.

Ver más: Se conocen los nombres de los cuatro cadáveres de rehenes que entregará Hamás en Gaza este lunes

Asimismo, envió un mensaje de agradecimiento a todas las autoridades que apoyaron y lucharon por este momento.

“Gracias a todos los que apoyaron, lucharon, abrazaron y ayudaron. Gracias a las fuerzas de seguridad, a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que arriesgaron sus vidas para devolverme al amor de mi vida”.

Finalmente, le agradeció al pueblo de Israel. “Al hermoso pueblo de Israel, que me dio fuerza, que nos dio fuerza y nos ayudó a resistir y mantener la fe en los momentos más difíciles. Elkana está en casa, en nuestra tierra, y no puedo creer que volvamos de nuevo a ser TRES!”.