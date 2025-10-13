Este lunes 13 de octubre se convirtió en un día histórico para el Medio Oriente luego de que se cumplieran los acuerdos pactados entre Hamás y el Ejército israelí, y se procediera a la liberación de cientos de rehenes, entre ellos el ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot.

El hombre permaneció secuestrado durante dos años en Gaza, y fue liberado este lunes como parte de un nuevo acuerdo humanitario entre Israel y Hamás. Bohbot había sido capturado durante el ataque del festival Nova, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023.

Cabe recordar que Bohbot era uno de los productores de dicho evento musical, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, quienes fueron masacrados ese día junto a casi 370 personas que estaban en la fiesta tecno.

El colombo-israelí está casado con Rebecca González, también colombiana. Tras su liberación, fue trasladado al hospital Tel Hashomer, en Israel, donde recibe atención médica y se encuentra en proceso de recuperación.

En video quedó registrado el emotivo momento en el que la pareja se reencuentra después de más de dos años. Ambos con una felicidad inmensa, se abrazaron fuertemente y rompieron en llanto.

“Ay cielito, por fin”, dice la colombiana, quien acaricia, bastante conmocionada, el rostro de su esposo y padre de su hijo.

Durante su cautiverio, Elkana habría enfrentado condiciones extremas, según medios israelíes, que reportaron que los rehenes estuvieron encadenados y en aislamiento durante largos periodos.

Su esposa Rebecca compartió un mensaje por medio de la red social X de @IsraelinSpanish: “Hace dos años que estamos esperando este momento. El instante en el cual nuestra pequeña familia volverá finalmente a reunirse. El hombre que significa el hogar para mí, está regresando finalmente a casa, a mí, y más que nada, a Reem. Nuestro Reem ya cumplió cinco años, y hoy, por fin, celebrará el instante de un verdadero reencuentro con su padre. Reem, por fin, podrá llamar ‘papá’, y papá responderá, abrazará y jugará”, añadió la colombiana.