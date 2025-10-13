Un hecho de intolerancia manchó con sangre las calles del barrio Costa Hermosa de Soledad, tras una violenta riña que se registró durante la madrugada de este domingo 12 de octubre y que dejó como resultado un hombre muerto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Ronald Enrique Goethe Medina, 39 años de edad.

Fotografía de Ronald Enrique Goethe Medina, 39 años de edad, asesinado a cuchillo.

EL HERALDO obtuvo la grabación de una cámara de seguridad que captó el momento en que se presentó la riña, donde se observa cómo Goethe y un sujeto que lo acompañaba caminan por la calle 32 con carrera 32 en el barrio antes mencionado, a eso de la 1:40 de la madrugada.

De un momento a otro, un sujeto con camiseta roja corre en dirección de ambos hombres portando un arma blanca. El acompañante de Goethe trató de detenerlo pero este se abalanzó contra Ronald Enrique y le clavó dos violentas puñaladas.

En ese instante, el compañero lo rodea con los brazos y lo detiene, mientras que Goethe mira su cuerpo para revisar sus heridas. Poco después el amigo vuelve hacia el hombre de 39 años, lo impulsa con su hombro y lo auxilia, para luego trasladarlo hasta el Hospital Universidad del Norte.

Entretanto, el agresor se quedó unos minutos en la misma calle hasta que una mujer y un niño llegaron hasta donde él, quienes, al parecer, serían su esposa e hijo. La mujer le pide que tome una bicicleta que momentos antes otro sujeto le había dejado tirada en el suelo, pero este simplemente empieza a patearla y actuar de forma grosera y violenta contra sus allegados.

Frente a este caso se pudo establecer que, horas antes, el agresor y la víctima se encontraban departiendo en la parte externa de una casa con otras personas, ingiriendo bebidas embriagantes y bailando al son de la música que emitía un parlante.

En uno de los tantos videos se observa cómo Ronald Enrique sonríe a la cámara e incluso abraza a su victimario mientras disfruta eufórico de la plácida y amena reunión entre vecinos.

Fotografía de Ronald Enrique Goethe Medina y su victimario mientras departían en la fiesta.

Desafortunadamente, este mismo domingo pero en horas cercanas al mediodía, exactamente a las 11:20 de la mañana, los médicos de turno del Hospital Universidad del Norte informaron sobre el deceso de Goethe Medina, quien falleció tras la mortal herida que recibió en el abdomen por parte de su “amigo” en el momento de la riña.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron la discusión como también el paradero del agresor, quien huyó con rumbo desconocido tras atacar al hombre. La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación sobre el caso.