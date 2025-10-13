En la tarde de este domingo 12 de octubre, un adolescente resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Usiacurí, Atlántico.

Según información obtenida por las autoridades, la víctima, de 15 años de edad, conducía una motocicleta marca bóxer de color negra sobre la carrera 12 con calle 16 en el barrio Santa Ana.

El hecho se presentó a eso de las 4:40 de la tarde cuando los moradores del sector observaron al menor cuando iba cruzar la calle en la motocicleta, pero este se quedó sin frenos y termina chocando contra un árbol que se encontraba en la vía.

Luego del choque, el adolescente fue auxiliado por los vecinos del lugar y fue trasladado hasta un centro asistencial donde se encuentra recibiendo atención médica.

Una vez ingresado al hospital, médicos de turno informaron que el menor sería remitido a la Clínica Jaller, ubicada en Barranquilla, ya que presenta una fractura en la parte del mentón.

Según las autoridades, al momento de hacer presencia en el lugar de los hechos, los familiares de la víctima se habían llevado la motocicleta en la que se movilizaba, puesto que pertenecía a su padrastro.