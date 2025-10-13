Un nuevo accidente de tránsito se registró en las carreteras del Atlántico, esta vez el corregimiento de Santa Rita fue escenario de un sangriento siniestro vial que dejó como saldo un peatón muerto durante la noche de este domingo 12 de octubre.

Leer más: Fallece mujer que resultó herida tras atentado en Sabanalarga: habría sido víctima de extorsión

Se trata de Jaider Manuel Romero Rodríguez, de 46 años de edad, quien murió tras ser atropellado por un motociclista.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 8:40 p. m., Romero Rodríguez se encontraba caminando por la vía Oriental en el kilómetro 44, a la altura del corregimiento de Santa Rita, jurisdicción de Ponedera.

Según el testimonio de los moradores del sector, el occiso intentó cruzar la vía sin observar a ambos lados de la carretera y, debido a la poca iluminación de la vía, un motociclista que iba transitando en ese momento no alcanzó a observarlo y terminó embistiéndolo.

Tras el accidente, el hombre de 44 años quedó tendido en plena vía, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, el motociclista y su acompañante fueron remitidos a la Clínica Campbell para la valoración. Los lesionados responden a los nombre de Oscar Luis Wilches López, de 42 años, y Yurani Patricia Barón Correa, de 52 años de edad.

Es importante mencionar que la motocicleta involucrada en el siniestro no fue hallada por los uniformados en el lugar de los hechos, ya que según la comunidad, el vehículo fue retirado por personas aledañas de la zona.