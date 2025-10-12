El reloj marcaba las 9:00 p. m. de este sábado 11 de octubre cuando los médicos de turno de la Clínica Reina Catalina de Barranquilla informaron sobre el deceso de Dayana Díaz Carrillo, de 40 años, quien el pasado viernes 10 de octubre había resultado herida tras una balacera contra su vivienda en el barrio Las Quintas, Sabanalarga.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, siendo las 9:20 p. m., la víctima se encontraba descansando dentro de su vivienda, ubicada en la carrera 25A Nro. 70-31 en el barrio antes mencionado.

En ese momento un sujeto que se desplazaba a pie se acercó hasta la parte externa de la fachada, esgrimió un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones al interior de la residencia.

En medio de la balacera resultó herida Díaz Carillo, quien fue auxiliada por sus familiares y trasladada hasta el hospital departamental de Sabanalarga.

Según los médicos de turno, la víctima presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo, por lo que fue remitida hasta la Clínica Reina Catalina de Barranquilla para recibir un tratamiento más especializado.

Desafortunadamente la mujer perdió la vida en esto centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el ataque armado iba dirigido contra su suegra por la falta de pago de una extorsión y, en el momento en que el agresor se acercó a disparar contra la vivienda donde se encontraban las mujeres, Díaz Carrillo se metió en la línea de fuego entre el tirador y su allegada para protegerla, resultando gravemente herida.

Las autoridades informaron que el comandante de estación en coordinación con SIJIN y SIPOL adelantan labores de campo, con el fin de dar con la captura de los responsables y esclarecer los móviles del ataque.