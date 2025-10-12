Un riña entre dos reclusos de la Cárcel Distrital El Bosque dejó como saldo la muerte de uno de estos reos el pasado sábado 11 de octubre sobre la noche, según ha indicado la Policía.

Duglas Adolfo Vergara Cupidán fue herido por José Eulices Flórez Blanco, alias El Ñeco, en el cuello, región de la tráquea y en su brazo izquierdo con un arma cortupunzante que tenía en su poder el indiciado.

De acuerdo al relato de los guardas de seguridad del centro reclusorio, Vergara Cupidán se encontraba en una celda de aislamiento con ‘El Ñeco’ cuando se presentó la disputa entre estas dos personas. La víctima sale lesionada gravemente, es auxiliado de manera inmediata y trasladado hasta el P.A.S.O el Bosque, sin embargo, falleció por la gravedad de las heridas.

Vergara Cupidán presenta dos registros por los delitos de secuestro simple, cometido en 2023, y por acceso carnal violento, en 2010. Por su parte, el señalado agresor le figuran los delitos de porte de arma de fuego, en al menos 5 ocasiones; hurto calificado menor cuantía, dos veces; acceso carnal violento todos en 2020 y fabricación y porte de estupefacientes, en 2019.

Duglas Adolfo y José Eulices eran compañeros de celda y permanecían recluidos en la No 2, exclusiva para pacientes psiquiátricos.

Las investigaciones para establecer las causas que llevaron a Flórez Blanco a acabar con la vida de su compañero de celda por lo que ya se adelantaron las pesquisas con los médicos que atendieron la emergencia y con los guardas de seguridad de la prisión.

La Policía señaló que por parte de la zona de atención no se presentó al presunto agresor ante las autoridades competentes, como tampoco hizo presencia el personal de jurídica de la cárcel El Bosque, ni su director.

Criminales en moto asesinan a balazos a un hombre en Los Almendros

La violencia no para en el barrio Los Almendros. En horas de la madrugada de este domingo 12 de octubre se perpetró un ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto tras ser acribillado por unos sicarios en moto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Alexander Leonardi Bello Figueroa, de 37 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según el informe suministrado por la Policía, Bello Figueroa se encontraba caminando por la carrera 22 con calle 81B-21.

Durante el recorrido, unos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta interceptaron y, sin mediar palabra, el parrillero esgrimió un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada rápidamente a la Clínica Los Almendros. Sin embargo, los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

El reporte de los especialistas reveló que Alexander Leonardi presentaba cuatro mortales heridas por proyectil de arma de fuego: uno en el tórax, dos en el pecho y otro más en el hombro derecho.