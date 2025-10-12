La Policía Nacional en Barranquilla, en su compromiso con la protección de la salud y la vida de los ciudadanos, adelanta campañas preventivas para evitar el consumo de licor adulterado o de contrabando, productos que representan un alto riesgo para la salud pública y pueden causar graves consecuencias, como intoxicaciones e incluso la muerte.

Durante los últimos meses, las autoridades han intensificado los controles sobre establecimientos comerciales, depósitos y distribuidores de bebidas alcohólicas, con el propósito de identificar posibles irregularidades en la venta y distribución de licor no autorizado o falsificado.

Estas acciones buscan proteger a la comunidad y frenar el accionar de redes criminales que se lucran poniendo en riesgo la vida de los consumidores.

La institución hace un llamado a la ciudadanía para que compre licor únicamente en sitios de confianza y siga algunas recomendaciones básicas.

Se recomienda adquirir las bebidas en establecimientos reconocidos y autorizados, verificar que las botellas estén completamente selladas, sin residuos de pegamento o alteraciones en las tapas, y revisar cuidadosamente las etiquetas y los logos, asegurándose de que estén bien adheridos y sin errores ortográficos o de impresión.

También es importante observar el contenido del envase, evitando aquellos productos que presenten partículas, espuma excesiva o cambios de color. La Policía invita además a desconfiar de precios excesivamente bajos, ya que suelen ser una señal de licor adulterado o de contrabando, y a no aceptar bebidas ofrecidas por desconocidos o adquiridas en lugares no certificados.

Jhon Olivares Rodriguez /jhony Olivares imágenes de una persona envasando el cococho en botellas originales de aguardiente

Entre los principales síntomas de intoxicación por licor adulterado se encuentran visión borrosa, dolor abdominal, vómito, confusión, dificultad para respirar y pérdida de la conciencia. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato a un centro médico e informar a las autoridades para activar las medidas de control correspondientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, expresó: “El consumo de licor adulterado pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Invitamos a los ciudadanos a verificar siempre la autenticidad del producto y a comprar solo en sitios legales. Nuestra prioridad es proteger la integridad de cada ciudadano y su familia”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la ciudadanía a denunciar la venta y distribución de licor adulterado o de contrabando a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123.