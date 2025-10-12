La violencia no para en el barrio Los Almendros. En horas de la madrugada de este domingo 12 de octubre se perpetró un ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto tras ser acribillado por unos sicarios en moto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Alexander Leonardi Bello Figueroa, de 37 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según el informe suministrado por la Policía, Bello Figueroa se encontraba caminando por la carrera 22 con calle 81B-21.

Durante el recorrido, unos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta interceptaron y, sin mediar palabra, el parrillero esgrimió un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada rápidamente a la Clínica Los Almendros. Sin embargo, los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

El reporte de los especialistas reveló que Alexander Leonardi presentaba cuatro mortales heridas por proyectil de arma de fuego: uno en el tórax, dos en el pecho y otro más en el hombro derecho.

Un nuevo homicidio en menos de 24 horas

Cabe reseñar que el día de ayer también se registró un atentado en horas de la noche.

Se trata de Miguel Ángel Mejía Hernández, de 24 años de edad, un joven fue asesinado a bala por unos sicarios en moto cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la carrera 14B con calle 78C-2.

Según las autoridades, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha XTZ de color blanco llegaron hasta el sitio en mención. Acto seguido, el parrillero descendió del vehículo portando un arma de fuego y se escabulló hasta la entrada de la casa.

Tras ingresar, este desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos al joven para posteriormente salir del lugar y escapar junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Malherido, la víctima fue trasladada por sus allegados hasta la Clínica Los Almendros donde ingresa directamente a la UCI. Horas después, exactamente a las 12:25 de la madrugada de este sábado, los médicos de turno informaron que el joven había fallecido debido a la gravedad de sus lesiones.