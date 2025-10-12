La frase de que la perseverancia alcanza lo que la dicha no logra se aplica en la vida del joven monteriano José Carlos Navarro Sierra, quien en el año 2024 no se sintió a gusto con su puntaje de 360 en las Pruebas Icfes y al repetirlas en esta vigencia logró el llamado puntaje perfecto 500 de 500.

Leer también: En vías de Córdoba la Policía incauta cerca de 50 mil cajetillas de cigarrillos ilegales

Es bachiller de la Institución Educativa Antonio Nariño de la promoción 2024 de la capital de Córdoba y decidió volver a realizar las Pruebas Icfes para cumplir un sueño que siempre lo ha acompañado como era tener un puntaje muy alto que le permitiera ingresar sin problemas a una universidad pública, especialmente, a estudiar medicina.

“El puntaje inicial de 360 no era el necesario para entrar a la carrera deseada y por eso decidí intentarlo una vez más y gracias a Dios logré ese gran resultado”, dijo el joven que durante este 2025 se dedicó a estudiar y afianzar más en las áreas en las que no alcanzó el 100 por ciento en el 2024, en especial en inglés.

“Por las mañanas de todo este 2025 estuve en clases de inglés porque ha sido una materia que se me ha dificultado mucho, y por las tardes estudiada otras áreas como matemáticas y ciencias naturales en las que también quería lograr el 100”.

A la par con estos estudios el joven de 18 años también se inscribió en los cursos de formación del Grupo Educativo Abel Mendoza donde también había estado en el 2024 y en este 2025 le permitió vincularse sin estar ya respaldado por institución educativa alguna.

Destaca de este grupo de formación la calidad de la educación que imparten y la disciplina, el compromiso y el alto nivel de exigencia en el aula.

Importante: Unicórdoba se consolida como una de las mejores en reputación académica, según ranking QS-2026

José Carlos Navarro Sierra es un ejemplo de disciplina en el estudio. Dice que sacrificó muchas cosas, entre esas ir a divertirse con sus amigos, por dedicarse al estudio para alcanzar el sueño anhelado que es estudiar medicina y sabe que con el puntaje logrado tiene las puertas abiertas en cualquier alma máter de carácter oficial, sin embargo, prefiere estar en la Universidad de Córdoba y ser pionero de este pregrado en su departamento.

El Grupo Educativo Abel Mendoza, que en este 2025 formó para las Pruebas Icfes a más de 32 mil jóvenes en la Región Caribe, premió a José Carlos, por su puntaje perfecto, con un viaje a España. Irá a principios de diciembre, por 15 días, con otros estudiantes también de mejores puntajes, que patrocinará la Alcaldía de Montería.