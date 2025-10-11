Por segunda vez la Universidad de Córdoba se destaca como una de las mejores en Colombia, de acuerdo con el Ranking de Universidades QS-2026.

Este posicionamiento ubica a la alma máter como la primera de la región Caribe entre universidades públicas y privadas, y la décima de Colombia en lo que a reputación académica se refiere.

Además, Unicórdoba es la cuarta mejor clasificada entre las 34 universidades públicas de Colombia y en Latinoamérica está en el rango de las mejores 250 universidades.

El ranking QS tiene en cuenta a la hora de evaluar la reputación académica de las universidades, encuestas a académicos de todo el mundo para que califiquen la excelencia de las universidades en sus campos y la calidad de la producción científica, lo cual se relaciona con su volumen y su reputación dentro de la comunidad académica.