La edición 2025 de la Ruta Montería Córdoba, que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del ciclismo y el deporte al aire libre, se desarrollará este sábado 11 y domingo 12 de octubre con la participación de alrededor de 1.400 ciclistas.

Ellos recorrerán las mejores rutas y paisajes de Córdoba, y una de las grandes novedades es la participación del reconocido ciclista profesional Rigoberto Urán, quien encabezará el pelotón en esta edición.

Además, estarán destacados corredores como Juan Sebastián Molano, figura del UAE Team Emirates; Álvaro Hodeg (partner del evento), Bryan Sánchez y Óscar Sevilla del Team Medellín–EPM; Miguel Ángel ‘Supermán’ López; Harold Tejada, del Astana Qazaqstan Team; Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, entre otros invitados especiales, que elevarán el nivel competitivo y motivacional de la carrera.

La Ruta Montería Córdoba 2025 contará con distintas modalidades y retos para todos los niveles: el Fondo Reto Bullerengue (115 km), el Punto a Punto Reto Jaguar (136 km) y el Gran Fondo Reto Águila (136 km).

También tendrá actividades complementarias desde el viernes 10 de octubre como lo es el conversatorio con invitados especiales, la jornada “Fondito Kids” y running, Show Bike Trial, entre otras, en el Pueblito Cordobés.

El evento no solo se destacará por su nivel deportivo, sino por impulsar el turismo local y la economía de la región, consolidando a Montería y Córdoba como epicentros de eventos deportivos de importancia nacional e internacional.

Para conocer la programación completa y más información pueden seguir el Instagram oficial del evento @rutamonteriacordoba.