En desarrollo de la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba que se realizó este miércoles 8 de octubre fue aprobado el documento del programa de medicina.

Este y otra documentación, serán radicados ante el Ministerio de Educación para la expedición del registro calificado y de esta manera poder ofertar dicho programa.

Jairo Torres Oviedo, rector de esta alma máter, aseguró que esperan que para el mes de diciembre ya cuenten con el registro calificado para así poder ofertar este programa académico en el primer semestre del año 2026.

Recordó que por semestre ofertarán 40 cupos, de los cuales 20 serán seleccionados de acuerdo a sus puntajes de las pruebas saber 11 y los 20 restantes serán escogidos de comunidades rurales del departamento de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció que desde su gobierno estudia la posibilidad de financiar la estadía de los estudiantes de medicina que procedan de las zonas rurales, además en una próxima reunión con representantes del Gobierno Nacional y la Universidad de Córdoba habrá una planeación estratégica y la definición de inversiones que garanticen el sostenimiento de este programa académico.