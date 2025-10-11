Gracias a la información aportada por una fuente humana y tras la ejecución de dos diligencias de registro y allanamiento a inmuebles, las unidades de la Policía Nacional de la especialidad Fiscal y Aduanera adscritas al departamento de Córdoba incautaron de 49.710 cajetillas de cigarrillos, equivalentes a 994.200 unidades.

La mercancía, de al menos 7 marcas de procedencia extranjera, tiene un valor comercial que asciende a $959.005.320.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía Córdoba, los cigarrillos incautados no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al país, lo que constituye una infracción a la normatividad aduanera y en razón a ello se produjo la incautación que ahora está a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para los trámites administrativos correspondientes.

Con este golpe al contrabando las autoridades protegen la vida, la salud y la economía del país.

“Este resultado contribuye al control de las mercancías sujetas al impuesto al consumo, como licores y cigarrillos, apoyando las labores del Grupo Anticontrabando de Córdoba y protegiendo los recursos públicos destinados al deporte, la educación y la salud de los cordobeses”, dijo el Comando de la Policía de Córdoba.

