Gracias a la información aportada por una fuente humana y tras la ejecución de dos diligencias de registro y allanamiento a inmuebles, las unidades de la Policía Nacional de la especialidad Fiscal y Aduanera adscritas al departamento de Córdoba incautaron de 49.710 cajetillas de cigarrillos, equivalentes a 994.200 unidades.
Leer también: Rigoberto Urán encabezará la Ruta Montería Córdoba 2025
La mercancía, de al menos 7 marcas de procedencia extranjera, tiene un valor comercial que asciende a $959.005.320.
La gobernadora de Sucre asume el liderazgo para que el porro sea declarado Patrimonio ante la Unesco
De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía Córdoba, los cigarrillos incautados no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al país, lo que constituye una infracción a la normatividad aduanera y en razón a ello se produjo la incautación que ahora está a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para los trámites administrativos correspondientes.
Con este golpe al contrabando las autoridades protegen la vida, la salud y la economía del país.
“Este resultado contribuye al control de las mercancías sujetas al impuesto al consumo, como licores y cigarrillos, apoyando las labores del Grupo Anticontrabando de Córdoba y protegiendo los recursos públicos destinados al deporte, la educación y la salud de los cordobeses”, dijo el Comando de la Policía de Córdoba.
Importante: En San Antero, Córdoba, convierten los desechos plásticos en soluciones sostenibles para proteger el planeta