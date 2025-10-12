La Policía de Armenia abrió una investigación disciplinaria contra un uniformado señalado de amenazar a un comerciante, al parecer, en medio de un procedimiento.

El momento quedó registrado en video y fue publicado en redes sociales, por lo que generó indignación entre los usuarios.

En las imágenes se ve el momento en que el uniformado habla con el comerciante y lanza una frase increpante: “si usted me hace echar, yo lo pelo”.

Se conoció que el indignante caso se registró el pasado 9 de octubre, en una vía de la carrera 19 con calle 12 sector, Centro de Armenia, donde los uniformados, al parecer, atendían una posible solicitud de embargo de una motocicleta.

Por estos hechos, las autoridades anunciaron que adelantan las investigaciones internas pertinentes para determinar lo sucedido.

Además, el comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta, envió un mensaje de rechazo por las acciones realizadas por el uniformado.

“Rechazamos categóricamente este tipo de acciones, que no reflejan el sentir y profesionalismo de los hombres y mujeres que con su correcto actuar policial, trabajamos día a día por la seguridad y protección de la comunidad en este departamento, en el marco de un servicio respetuoso que se caracteriza por ser seguro, cercano y presente”, indicó el coronel.