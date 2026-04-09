Un sismo de magnitud de 3.0 se registró en la mañana de este jueves 9 de abril, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades del país, según reportaron usuarios en redes sociales.

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El informe del SGC indica que el sismo se registró a las 6:44 de la mañana, con epicentro en Circasia, en el departamento de Quindío, y con una profundidad superficial (menor a 30 km).

El temblor se sintió en Armenia y en Pereira, además de otros municipios como Calarcá. Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas o daños a infraestructuras.

¿Qué hacer durante un temblor?

En lo posible manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto y siga las siguientes recomendaciones:

1. ¡Échese al piso, cúbrase y agárrese! Dé solo los pasos que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Una vez allí agárrese con ambas manos de una pata.

2. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles.

3. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de ventanas y estanterías.

4. Si se encuentra en la calle aléjese los postes y los cables eléctricos.

5. Si se encuentra en un edificio métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas y paredes exteriores. Permanezca allí hasta que haya pasado el movimiento. No use los ascensores.

6. Si se encuentra en el interior de un lugar concurrido como un restaurante o un cine: Quédese donde esté. No corra hacia las puertas. Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle.

7. Si se encuentra en un vehículo en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor.