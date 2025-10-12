El presidente Gustavo Petro, a propósito del Premio Nobel de Paz 2025 otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, por medio de una carta publicada en sus redes sociales, le pidió explicaciones a la ex diputada por una misiva que le envió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en 2018.

En la carta, Petro cuestiona que Machado haya pedido ayuda al Gobierno israelí, pues lo considera magnicida, por lo ocurrido en la Franja de Gaza, algo que sucede desde 2023, cuando Hamás atacó a israelíes en su territorio.

“Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?”, señaló Petro en su publicación dirigida a la nueva nobel de paz.

“¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, agregó Petro.

El mensaje del mandatario colombiano ha recibido muchas críticas en redes sociales, que señalan que la carta fue en 2018, cuando Netanyahu no tenía una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, por lo que Machado no podría haber sabido lo que ocurriría cinco años después.

Ante las críticas, Petro volvió a trinar sobre el asunto, respondiendo a quiénes acusan de defender a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cuya principal contendiente es María Corina.

“Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”, se lee en un trino del jefe de Estado colombiano.

También añadió: “Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar, si ocurre toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros cien años de soledad”.

Y finalizó: “Colombia ayudará con todo al dialogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra Patria grande”.