El Ejército de Israel confirmó que en la mañana de este lunes 13 de octubre Hamás liberó a los últimos 13 rehenes que tenía en su poder vivos. En la lista está el colombo - israelí Elkana Bohbot, esposo de la colombiana Rebecca González.

Junto Bohbot fueron liberados, según confirmó Israel, Nimrod Cohen (20), Rom Braslavski (21), Bar Kupershtein (23), Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24).

También Matan Zangauker (25), los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), Avinatan Or (32) y Eitan Horn (38).

Bohbot había sido secuestrado el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás interrumpió el Festival Nova, que se desarrollaba cerca de la Franja de Gaza. Fue una de las 370 personas secuestradas en ese momento. El coombiano era uno de los productores del evento.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre Bohbot en sus redes sociales esperando que fuera liberado.

“Espero la libertad de un colombiano/israelí rehén en manos de Hamás. Elkana Bohbot. Que se reuna con su esposa e hijo. Ojalá vengan a Colombia para recibirlos con el amor del pueblo colombiano”, publicó.

En otra publicación, confirmó la liberación del colombiano, con un mensaje de la embajadora de Colombia en Catar, Odette Yidi.

“‘Presidente buenos días, ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel’, Odette, embajadora de Colombia en Qatar. Qué florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, publicó el mandatario nacional.

Bohbot es recordado entre israelíes porque fue uno de los secuestrados que apareció en varios videos que envió Hamás en su momento como prueba de vida. Se notó en mal estado y muy bajo de peso, rogando por la intervención del Gobierno de Israel para su liberación.