El consultor político y activista venezolano Luis Peche dijo este lunes que no detendrá su trabajo luego de sufrir, junto al defensor de los derechos de la comunidad LGBTI Yendri Velásquez, un atentado al salir de la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”, escribió Peche en su cuenta en la red social X.

El activista indicó que se encuentra bien al igual que Velásquez y agradeció a todos aquellos que han escrito sobre el hecho.

“Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo”, añadió.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este lunes el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

La institución indicó que Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por -aseguró- “persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.

Según la Policía Nacional de Colombia, se trató de un “ataque sicarial” tras el que ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

La oposición venezolana, así como los líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, condenaron el hecho e instaron a las autoridades colombianas a abrir una investigación para dar con los responsables.

Machado también pidió garantizar la protección de los dos activistas venezolanos.

Igualmente, diversas organizaciones venezolanas exigieron este lunes al Gobierno de Colombia una investigación sobre el atentado.

La organización no gubernamental Provea pidió “una respuesta del Gobierno de (Gustavo) Petro” y una “protección urgente a los defensores venezolanos en riesgo, muchos de ellos -señaló- atrapados en un limbo migratorio por trabas institucionales” de Migración Colombia.