La Policía Nacional, a través del Gaula Élite, en coordinación con la DEA, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Policía Nacional del Perú y la AMERIPOL, desarrolló en las últimas horas la Operación ‘Sombra 3′, que permitió la captura de tres cabecillas del Tren de Aragua.

El operativo, contra esta estructura criminal considerada una de las más peligrosas y expansivas de Sudamérica, tenía como objetivo principal la captura de alias Ender, cabecilla del Tren de Aragua en Chile, quien era requerido por la Interpol, mediante circular roja por el delito de secuestro.

Sin embargo, el señalado jefe, identificado como Ender Alexis Rojas Montaña, se lanzó al vacío desde un sexto piso al notar la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar.

Cabe destacar que las diligencias se llevaron a cabo en una zona exclusiva del municipio de Sabaneta (Antioquia), donde los uniformados realizaron un registro y allanamiento con el fin de hacer efectiva su captura.

“Durante la operación, fueron capturados en flagrancia tres integrantes más del Tren de Aragua, entre ellos alias Toro, considerado cabecilla de la estructura criminal en el Perú y responsable de las acciones criminales de este grupo en Fusagasugá (Cundinamarca). Su detención representa un golpe estratégico de alto valor para la desarticulación del aparato criminal internacional del Tren de Aragua, dado que era uno de los encargados de coordinar el tráfico de drogas sintéticas y la administración de rentas ilícitas en distintos países de Latinoamérica”, se lee en el comunicado.

Asimismo, fueron aprehendidos alias El Gordo, quien según investigaciones pretendía expandir su accionar criminal en el departamento de Antioquia, consolidando la distribución de drogas sintéticas y el control de rentas ilícitas en el Valle de Aburrá; y alias Gallega, “proxeneta y colaboradora directa de la organización”.

Según el reporte de las autoridades, en poder de los capturados fueron incautadas dos pistolas marca Glock, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina, sustancia sintética utilizada para la producción de Tusi, la cual tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, “Ender” y “Toro” habrían llegado a Colombia en 2024, tras liderar células del Tren de Aragua dedicadas a la extorsión, el secuestro y tráfico de drogas sintéticas en Chile y Perú, buscando expandir el alcance de la organización desde territorio colombiano.

“Su captura constituye un paso fundamental en la desarticulación de las redes internacionales del ‘Tren de Aragua’ y reafirma la efectividad de la cooperación policial regional”, añade la Policía en su reporte.

De igual manera, las autoridades hicieron énfasis en que “la ‘Operación Sombra 3′ ratifica la efectividad de las estrategias integradas contra el crimen organizado transnacional, reafirmando el liderazgo de Colombia y sus aliados en la lucha frontal contra organizaciones que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región".