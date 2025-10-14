En la madrugada de este martes 14 de octubre se presentó un hecho violento en la vía que conecta a Norte de Santander con Arauca, tras conocerse que uno de los vehículos de la campaña del precandidato Abelardo de la Espriella fue prendido en fuego.

De acuerdo a información preliminar, hombres armados interceptaron el automóvil, bajaron a sus ocupantes y procedieron a incinerarlo. El carro estaba destinado a transportar a quienes están recogiendo firmas para la inscripción de la candidatura a la Presidencia.

El hecho vandálico ocurrió exactamente en el sector conocido como Fundame, a pocos metros de la salida al alto de Mejue, sobre la vía secundaria que comunica a los municipios de Chinácota con Toledo.

De acuerdo a W Radio, dentro del vehículo se encontraba Juan Carlos Santamaría, director de la campaña en Arauca, en compañía de varios escoltas.

“Yo tenía un Spark y decidí vestirlo con la publicidad de la campaña. Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”, contó Santamaría a la revista Semana.

Asimismo, en entrevista con el medio antes citado, añadió que “como el carro es bajito, se aprovecharon de que no podíamos avanzar mucho, nos encañonaron, nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”.

El director de la campaña en Arauca mencionó también, que recuerda que días atrás un motorizado se detuvo para fotografiar su vehículo, y ese detalle, que inicialmente le pareció insignificante, ahora cobra relevancia ante los recientes hechos de violencia.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe lamentó lo sucedido, y expresó: “Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca”.

Asimismo aseguró, a través de su cuenta de X, que “se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”.

Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella

Tras el hecho violento registrado en las últimas horas en contra de su equipo de campaña en Arauca, el precandidato Abelardo de la Espriella se pronunció rechazando lo sucedido, y enfatizó que se trata de un acto de “un acto de evidente intimidación política y violencia injustificable”.

Asimismo, el Movimiento Defensores de la Patria, expresó su solidaridad con Juan Carlos Santamaría, con su familia y con todos los miembros del equipo territorial en Arauca, “quienes han demostrado valentía y compromiso con la defensa de los valores democráticos y patrióticos que inspiran nuestro movimiento”.

“Condenamos enérgicamente todo acto que busque amedrentar, silenciar o coartar la participación ciudadana y política. La violencia no puede ni debe ser el camino en un país que anhela reconciliación, justicia y orden”, añade el comunicado.