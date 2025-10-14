Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este martes en el kilómetro 66+140 de la vía La Lizama-San Alberto, en jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander. De acuerdo a información preliminar, el siniestro dejó tres personas muertas, entre ellas un menor de edad, y al menos nueve más heridas.

Leer más. Ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso eliminar el 12 de octubre como día festivo: “No hay nada que celebrar”

Según las autoridades, la emergencia se presentó a la altura del sector 20 de Julio cuando un automóvil Chevrolet Aveo, color plata, de placas KBN 544, y un microbús Volkswagen Crafter 50, de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI, colisionaron.

Asimismo, señalaron que el conductor del vehículo, quien aún no ha sido identificado, falleció en el lugar de los hechos, así como un menor de aproximadamente 11 años, quien también iba en el automóvil. La tercera víctima fatal corresponde a una mujer que alcanzó a ser trasladada al hospital San Alberto, al sur del Cesar, pero ingresó sin signos vitales.

Ver también: Ataque a bala en el barrio Galán deja un joven muerto

Respecto al conductor del microbús, la Policía señaló que resultó ileso y fue identificado como Jaime Sánchez, de 43 años, oriundo de Bucaramanga. Los heridos, se presume, son pasajeros del bus de transporte público, que cubría la ruta Barrancabermeja-El Banco (Magdalena), sin embargo, las autoridades no han establecido en cuál de los vehículos se movilizaba cada uno.

Le sugerimos: Fiscalía reveló chats de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, que lo vinculan a presunta red de corrupción

De igual manera, la Policía indicó que la hipótesis preliminar del accidente sugiere una invasión del carril contrario por parte del automóvil. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este lamentable hecho, que hoy enluta la región de Santander.