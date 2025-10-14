El barrio José Antonio Galán fue testigo de un nuevo ataque a bala que sacude a la ciudad de Barranquilla en el que un hombre fue ultimado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo a información preliminar, Dilan Andrés Herrera Cano, como fue identificada la víctima, se encontraba con su pareja sentimental consumiendo alimentos sobre la vía pública cuando fue abordado por uno de los criminales que le quitaron la vida sin mediar palabra.

Herrera Cano, de 22 años, sufrió una herida en el tórax, dos en el abdomen y una más en la pierna por lo que de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Universidad del Norte donde falleció por la gravedad de las heridas.

Lo que ha trascendido del hoy occiso es que ya había recibido amenazas figurando en panfletos por lo que habría salido de la ciudad evadiendo esos hostigamientos. Sin embargo, este lunes no pudo evitar su falta desenlace.

De manera extraoficial se conoció que el ataque dejó también dos personas más heridas que continuarían en grave estado de salud, pero esta información no ha sido corroborada por las autoridades.

