En medio de un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con miembros de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Pepes’.

De acuerdo con las autoridades, se trata de alias Erick Chupeta, quien es señalado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Su detención se dio a través de una orden judicial.

Las investigaciones de la Policía determinaron que alias Erick Chupeta cumplía el rol criminal de cobrador de extorsiones y distribuidor de panfletos intimidatorios en establecimientos comerciales del centro y suroriente de la ciudad en nombre de ‘Los Pepes’.

Además, se conoció que el detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y extorsión.

Sobre esta captura, el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó la institución adelanta labores para garantizar la seguridad de la comunidad.

“Con esta captura seguimos golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas a la extorsión, que buscan atemorizar al sector comercial. La Policía Nacional no permitirá que estos grupos afecten la tranquilidad y el progreso de nuestra ciudad.”, dijo el general Urrego.