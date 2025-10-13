Los habitantes del barrio Bellavista del municipio de Juan de Acosta despertaron este lunes 13 de octubre con la macabra noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que estaba tendido sobre un terreno.

La víctima fue identificada por las autoridades como Joan Alfredo Higgins Charris, de 30 años de edad.

Según el informe de la Policía del Atlántico, los habitantes del sector hallaron el cuerpo sin vida de Higgins a eso de las 8:00 de la mañana en el interior de una vivienda ubicada en la carrera 2 Nro. 10-56 en el barrio antes mencionado.

Al acercarse, estos se percataron que el occiso presentaba múltiples lesiones físicas causadas con un objeto corto-contundente en la zona abdominal y en ambos brazos, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades.

Minutos después, personal del cuerpo móvil de criminalística SIJIN se trasladó hasta el sitio y comprobó que la víctima registraba signos de violencia, por lo que realizó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto entre los años 2014 y 2016.

El comandante de la Estación de Usiacurí, la patrulla de vigilancia en compañía de SIJIN, SIPOL y GAULA, adelantan labores de campo con el fin esclarecer los hechos y capturar a los agresores.