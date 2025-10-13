En la tarde de este domingo 12 de octubre fue asesinado un hombre con un arma de fuego en el municipio de Fonseca, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Deibis Rafael Ruiz Martínez, de 43 años de edad, natural del municipio de Repelón, Atlántico.

El atentado se registró en la calle 29 con carrera 11 del barrio Cristo Rey, perímetro urbano de la municipalidad en mención.

Lo persiguieron

Según la información preliminar de la Policía, el occiso se movilizaba en una motocicleta marca Honda NXG Splendor de color azul y franjas negras, cuando se percató que dos sujetos en un mismo tipo de vehículo lo perseguían. Al llegar al sector en mención, se detuvo e intentó refugiarse en una vivienda, sin embargo, el sicario fue mucho más ágil, lo alcanzó y le disparó en repetidas oportunidades cuando iba por la terraza.

Hasta el sitio llegaron unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan establecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo hecho violento.